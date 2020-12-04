Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать отделение банка в бизнес-центре в Киеве

Печерский районный суд Киева по ходатайству Киевской городской прокуратуры изменил меру пресечения гражданину Узбекистана, который 3 августа угрожал взорвать отделение банка в киевском БЦ "Леонардо", сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"По решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Основанием для внесения ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", - написала Максимец в соцсети Facebook.

Отмечается, что согласно заключению экспертов на текущее время подозреваемый по своему психическому состоянию не способен осознавать свои действия и управлять ими.

При этом, по мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгой меры пресечения, чем помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, не обеспечит предотвращение рисков.

Как сообщалось, около полудня 3 августа в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

Террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г. р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира для заявления.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко на странице в "Фейсбук", написал: "…Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. В результате происшествия никто не пострадал.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у злоумышленника взрывчатки не оказалось.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

5 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.