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19:39 04.12.2020

Зеленский уверен, что Украине не нужен локдаун в декабре, но есть его вероятность в январе

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Зеленский уверен, что Украине не нужен локдаун в декабре, но есть его вероятность в январе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в Украине в декабре не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19, но есть вероятность такого сценария в январе.

"Сразу горячий вопрос - локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре", - сказал он во влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в пятницу.

Зеленский считает, что карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат и ежедневное количество заболевших перестало расти "столь же стремительно и геометрически, как когда-то магазины "Рошен" по всей стране".

По его словам, медицинская система не пропустила "нокаутирующие удары": она справляется и выдержит. Президент указал, что в отдельных регионах есть точечные проблемы, о которых знают, работают и всё обязательно решат.

"Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом, общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете", - подчеркнул он.

При этом Зеленский призвал украинцев носить маски, делать это правильно, закрывая рот и нос, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и укреплять иммунитет. А с симптомами заболевания - оставаться дома и не заниматься самолечением.

Говоря о возможности локдауна в январе, глава государства отметил, что "совсем избежать локдауна очень-очень сложно". "Его вероятность в январе существует. Она не малая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам - заблаговременно, подробно, четко - когда может быть локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мер", - подчеркнул он.

"Поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. И не за неделю, как предусмотрено законом, - правительство сообщит гораздо раньше", - указал президент.

При этом Зеленский обратил внимание, что вероятный локдаун в январе не означает, что нужно отменять запланированный отпуск, сдавать авиабилеты.

"Для граждан Украины государственная граница будет открытой - и для выезда, и для въезда", заверил он.

 

Теги: #зеленский #локдаун
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