Госпогранслужба не обнаружила фактов нарушения украинской границы с РФ

Государственная пограничная служба Украины не зафиксировала факты нарушения украинско-российской границы, на которые указывала пограничная служба ФСБ РФ, как и нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения от российских пограничников, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"На участок границы были направлены дополнительные группы пограничного ведомства и задействованы все необходимые силы, в т.ч. оперативный блок. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств привлечены сотрудники взаимодействующих органов. На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, который указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано, как и нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения от российских пограничников", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, подтвердить сказанное российские пограничники не могли и во время погранично-представительской встречи непосредственно на линии границы.

"Российская сторона настаивала на ранее предоставленной информации, в то же время никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла, следов пересечения границы на местности также не зафиксировано. Любой информации они не предоставили и о лице, которое с их слов погибло, и оружие, которое нарушитель мог использовать", - подчеркнул он.

Демченко напомнил, что Государственная пограничная служба Украины немедленно начала проверку информации, которая со ссылкой на ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области появилась в СМИ относительно возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния.

По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы состоялась в полночь по московскому времени с 3 на 4 декабря на направлении российского н.п. Пороз. До этого любой информации от смежной стороны не поступало.

Как сообщалось, ПС ФСБ РФ в пятницу сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда, якобы трое неизвестных нарушили границу с Украиной. По их данным, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.