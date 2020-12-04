События

10:47 04.12.2020

В ВСУ за сутки выявлены 183 новых случая COVID-19 – Командование медсил

1 мин читать
В ВСУ за сутки выявлены 183 новых случая COVID-19 – Командование медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении в пятницу.

По состоянию на 10.00 4 декабря в ВСУ COVID-19 болеет – 3 235 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 7 627 человек, летальных случаев - 27.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/200851591521812

Теги: #всу #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 04.12.2020
Почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию заболевших - соцопрос

Почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию заболевших - соцопрос

10:50 04.12.2020
Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта

08:16 04.12.2020
За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

07:59 04.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

07:19 04.12.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

06:06 04.12.2020
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

20:58 03.12.2020
Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

20:34 03.12.2020
Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

17:58 03.12.2020
Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

12:13 03.12.2020
Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое вооруженных неизвестных пытались нарушить границу Украины и РФ, один убит, двое скрылись, заявляют в ФСБ

Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА