В ВСУ за сутки выявлены 183 новых случая COVID-19 – Командование медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении в пятницу.

По состоянию на 10.00 4 декабря в ВСУ COVID-19 болеет – 3 235 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 7 627 человек, летальных случаев - 27.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 58 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/200851591521812