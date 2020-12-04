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10:14 04.12.2020

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

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Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на три недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы предлагаем, и будем предлагать, правительству плановый жесткий карантин, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность этого карантина должна быть три недели", - сказал он на брифинге в пятницу.

Степанов считает, что "такие плановые вещи смогут подготовить нас к сезонному скачку заболеваемости гриппом и разгрузить медицинскую систему.

Министр отметил, что на текущей неделе, благодаря действовавшему ранее карантину выходного дня заболеваемости COVID-19 снизилась.

"Мы фиксируем количество заболевших почти каждый день меньше, чем мы фиксировали на прошлой неделе. Сегодня почти на 1 тысячу меньше заболевших, чем в прошлую пятницу. Эти эпидпоказатели показывают, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря , так как наша медсистема выдерживает", - сказал Степанов.

Министр также сообщил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с первых чисел января. Этот карантин будет совпадать с традиционным затишьем в бизнесе и каникулами в школах и вузах.

"Мы предложим ввести жесткий карантин с первых числе января на три недели. Мы знаем, что в новогодние праздники в Украине с 1 января все замирает, что у детей и студентов каникулы. Поэтому мы сделаем жесткий карантин и совместим его с достаточно естественными вещами, которые всегда припадают на январь", - резюмировал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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