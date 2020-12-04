Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

Послы Чешской Республики в Украине Радек Магула, Словацкой Республики в Украине Марек Шафин, Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и почетный консул Венгрии в Луганской области Сергей Кириченко побывали в контрольном пункте въезда-выезда "Золотое" на Луганщине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Визит проходил в рамках ознакомления с ходом реализации проектов фонда Вышеградской четверки в части компоненты по безопасности. На КПВВ делегатов ознакомили с его инфраструктурой, порядком функционирования, прохождением гражданами пропускных операций в период карантина и условиями службы пограничников", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

Во время визита начальник Луганского пограничного отряда полковник Юрий Петрив отметил, что оккупанты продолжают блокировать пропускные операции со своей стороны и, начиная еще с 2016 года, российские наемники продолжают отказывать в пропуске каждому, кто пытался пересечь линию разграничения в этом КПВВ.

"Также обсуждались вопросы компоненты безопасности в пределах определенных гуманитарных дорожных коридоров", - добавили в погранслужбе.

В ведомстве отметили, что гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью на Донбассе не остается без внимания международного сообщества "и такие визиты представителей иностранных государств крайне важны для понимания ситуации в районах, охваченных конфликтом".