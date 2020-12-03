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22:29 03.12.2020

Волынец дезавуировал сообщение о гибели шахтера на КЖРК, уточнив о трех попавших под обрушение породы горняков

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Волынец дезавуировал сообщение о гибели шахтера на КЖРК, уточнив о трех попавших под обрушение породы горняков

Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) обновил информацию о ЧП на шахте "Терновская", входящей в состав Криворожского железорудного комбината (КЖРК), где на глубине 1 383 м произошел обвал горной породы.

Как сообщил профлидер Михаил Волынец на странице в Facebook, со ссылкой на спасателей, под завалом оказались три человека.

"Бойцы горноспасательной службы сработали оперативно - разобрали завал и вытащили людей. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Третий от госпитализации отказался", - констатировал Волынец.

При этом он отметил, что "многое в этой ситуации непонятного, надеюсь на объективное расследование причин аварии".

Ранее в этот день он сообщил, что на "Терновская" произошел обвал горной породы, по предварительным данным, из-под завалов достали одного человека.

"Из шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем", - написал утром Волынец.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Агентство "Интерфакс-Украина" не получило официальную информацию о ЧП.

 

Источник: https://www.facebook.com/MykhailoVolynets

Теги: #обрушение #кжрк #горняки
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