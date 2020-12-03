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19:18 03.12.2020

Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

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Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта взлетел с поверхности Луны, сообщили китайские СМИ.

Взлет произошел в 18.10 по московскому времени. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке со взлетевшим с Луны модулем.

В среду аппарат, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 мск.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Теги: #луна #китай #зонд #возвращение
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