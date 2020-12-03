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19:12 03.12.2020

В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

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В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

В Верховной Раде зарегистрирован обобщенный законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

Текст проекта закона № 4460-д обнародован на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступает группа народных депутатов во главе с руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским (фракция партии "Слуга народа").

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Также данные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Авторы проекта закона предлагают исключить из Уголовного кодекса Украины ст.3661 (декларирование недостоверной информации), зато дополнить кодекс новой ст.3662 (декларирование недостоверной информации).

Эта статья устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины предлагают дополнить ст.3663, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, изменения предлагается внести и в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Так, отмечается, что уголовные производства, предусмотренные ст.3662 и 3663 УК Украины, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а досудебное расследование данных уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

Теги: #декларирование #ответственность #рада
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