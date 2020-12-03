Нацсобрание Франции вслед за Сенатом призвало правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха

Нижняя палата парламента Франции вслед за Сенатом одобрила резолюцию с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.

"Национальное собрание подтверждает срочную необходимость добиться окончательного урегулирования конфликта, гарантирующего безопасность гражданского населения и осуществление мирного процесса, а также - необходимость признания Нагорного Карабаха", - говорится в принятом документе.

Французские депутаты также призывают правительство страны обсудить с европейским партнерами вопрос доставки гуманитарной помощи и пересмотреть процесс вступления Турции в ЕС, "учитывая ее роль в конфликте".

Кроме того, резолюция указывает на необходимость активной защиты сообществ христианских меньшинств, которые сталкиваются с угрозами во всем мире, в частности, в Европе.

25 ноября Сенат Франции принял почти абсолютным большинством резолюцию, в которой обвинил французские власти в бездействии по отношению к событиям в Нагорном Карабахе и призвал признать независимость НКР.

Резолюции носят только рекомендательный характер.

Тогда же помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил что Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) документом. "Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал Гаджиев.

"Этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов", - отметил он.

Сенат Франции в среду принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР. В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один.

В свою очередь в МИД Азербайджана так же заявили, что резолюция Сената Франции не имеет никакой юридической силы.

"Резолюция Сената по Карабаху не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, заявление о ней в стране с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет страны. Это также подрывает в азербайджанском обществе репутацию Франции как справедливого посредника", - отметили в МИД.