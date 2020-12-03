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17:27 03.12.2020

Вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины – УИНП

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Вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины – УИНП

Украинский институт национальной памяти заявляет, что вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины в этой стране.

«Украинский институт национальной памяти призвал коллег по всякой возможности привлекать к рассмотрению отдельных чувствительных вопросов представителей общин. Поскольку УИНП последовательно стоит на позиции, что вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Республики Польша должны обсуждаться с участием украинской общины в этой стране. Ведь именно ее представители прежде всего организуют мемориальные мероприятия в этих местах памяти и заботятся о них», - говорится в заявление по результатам межинституционных переговоров Украинского института национальной памяти и Института национальной памяти Польши.

Во время встречи глав Институтов, стороны обсудили целесообразность проведения в январе-феврале 2021 года украинско-польских экспертных консультаций по урегулированию проблемных вопросов в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий.

«Ожидаем восстановления памятника на могиле воинов УПА, похороненных на горе Монастырь, в его первоначальном виде. Остаемся преданными договоренностям президентов обеих стран и в целом выполнению предварительно достигнутых межгосударственных соглашений и договоренностей», - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинская и польская стороны в рабочем порядке проработали заявки на проведение поисковых и эксгумационных работ на территории Украины, но окончательное решение по этому вопросу будет принято после выполнения договоренностей по украинской военной могиле на горе Монастырь.

«Поставить окончательную точку в сентябрьской разговоре двух президентов может также включение памятника на горе Монастырь в реестр воинских захоронений Республики Польша. Украинская сторона также повторно напомнила о приверженности к идее легализации проблемных памятников "все на все", - отмечается в заявлении УИНП.

Кроме того, по просьбе украинской общины в Польше делегация УИНП озвучила представителям вопросы, которые беспокоят общество в сфере исторической памяти. В частности, отсутствие результативного диалога между общественными организациями украинцев и польской стороной и проблемы с восприятием украинского национального меньшинства в Польше как части польской истории.

Теги: #уинп #польша #украина
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