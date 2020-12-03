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12:52 03.12.2020

Портал tut.by лишился статуса СМИ

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Портал tut.by лишился статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса СМИ, передает корреспондент "Интерфакс-Запад" из зала суда.

"Экономический суд Минска принял решение исковое заявление о лишении "Тут Бай Медиа" статуса сетевого издания удовлетворить, а также взыскать в пользу истца судебные издержки в размере Br800. Также обязать "Тут Бай Медиа" оплатить судебную пошлину в размере Br540... Решение может быть обжаловано в установленном порядке", - огласил решение судья Иван Мойсейчик.

Гендиректор "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина после оглашения решения заявила, что оно будет обжаловано.

Во время заседания адвокат компании Сергей Зикрацкий заявил, что "лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов".

Он добавил, что "лишение tut.by статуса сетевого ресурса является ограничением свободы распространения информации, предусмотренной ст. 34 Конституции".

Чекина во время заседания признала, что имели место ошибки редакторов при публикации статей, по итогам которых изданию были вынесены письменные предупреждения министерства информации Баларуси. В то же время она подчеркнула, что сторона ответчика не согласна с оценкой последствий.

"Мы согласны, что были ошибки наших редакторов, мы не согласны с оценкой последствий. Не было цели дезинформировать население", - утверждала она.

В своею очередь, адвокат Татьяна Шпилевская, представляющая интересы министерства информации, заявила, что "законодательство не предусматривает незначительности или ошибок". "Оно предусматривает нарушения и последствия - возможность прекращения выпуска сетевого издания", - сказала адвокат.

Также она отметила, что прекращение выпуска сетевого издания tut.by не скажется на праве граждан на получение информации. "Они получали ее тогда, когда tut.by не был сетевым ресурсом, потом получали, когда он стал сетевым ресурсом, получают и сейчас, когда статус портала, как сетевого ресурса приостановлен", - считает Шпилевская.

Кроме того, по её мнению, не пострадают и сотрудники ресурса, так как они "могут быть журналистами других изданий и пользоваться всеми предусмотренными возможностями".

В конце сентября министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, из-за чего портал мог лишиться статуса СМИ. Основанием стали вынесенные предупреждения Мининформа. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

В ноябре судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда признала недействительным одно из трех предупреждений Мининформа, остальные предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остались в силе.

С 1 октября Мининформ приостановил на три месяца статус СМИ для tut.by. "Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорилось в сообщении министерства.

Сетевое издание tut.by зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.

Теги: #сми #портал #беларусь
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