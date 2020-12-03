События

07:25 03.12.2020

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, используя несколько запрещенных мин ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С начала текущих суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе.

"С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020, Так, недалеко Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2… Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:05 03.12.2020
Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

23:57 02.12.2020
Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

22:46 02.12.2020
Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

22:39 02.12.2020
Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

22:30 02.12.2020
"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

21:27 02.12.2020
Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

20:49 02.12.2020
НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

15:31 02.12.2020
Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

08:49 02.12.2020
В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

08:27 02.12.2020
СБУ задержала инспектора Галицкой таможни за систематические взятки

СБУ задержала инспектора Галицкой таможни за систематические взятки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

ПОСЛЕДНЕЕ

Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

Главой ЦРУ может стать бывший замдиректора ведомства при Обаме Коэн – СМИ

Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

Трамп заявил, что будет защищать честность голосования

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА