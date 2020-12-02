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22:46 02.12.2020

Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

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Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

Консультации по законопроекту О государственном бюджете на следующий  год продолжатся, но каких-то существенных изменений в бюджете ждать не стоит, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Я думаю, что мы еще продолжим консультации по проекту бюджета, но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет", - сказал Гетманцев журналистам после заседания фракции в среду в Киеве.

По его словам, будет сделано все возможное, чтобы народные депутаты  не принимали бюджет ночью.

"Мы,  безусловно, должны принять бюджет, как можно скорее, чтобы мы могли дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей (пленарной – ИФ) неделе. И не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас", -  отметил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что проект бюджета на следующий год – "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".

"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться,  если мы хотим жить в реальном финансовой мире, а не жить иллюзиями", - уверен народный депутат.

Теги: #бюджет #украина #вру
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