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21:01 02.12.2020

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуги народа" – нардеп

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Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуги народа" – нардеп

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проводят презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год во время заседания фракции партии "Слуга народа" в среду вечером.

"Заседание фракции все еще продолжается. Премьер-министр и министр финансов проводят презентацию проекта бюджета", – сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Заседание фракции началось около 18:30, а презентация проекта госбюджета – после 20:30.

Как сообщалось, раннее Кравчук подтвердила: Шмыгаль и Марченко вечером 2 декабря примут участие в заседании фракции для обсуждения проекта государственного бюджета на 2021 год.

Кроме этого, фракция планировала также обсудить вопрос о выходе из конституционного кризиса и наработки соответствующих законопроектов, в том числе вопросы касательно законопроекта о Службе безопасности Украины.

Теги: #бюджет #депутаты #премьер
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