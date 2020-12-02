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19:00 02.12.2020

Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

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Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

Кабинет министров разрабатывает проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", - сказал он в интервью изданию "Корреспондент".

Комментируя программу вакцинирования от COVID-19, Шмыгаль отметил, что в настоящее время правительство готовит детальный план действий и ведет переговоры с поставщиками.

"Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca", - сказал он.

"Уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", - подчеркнул премьер-министр.

Теги: #тестирование #коронавирус #проект
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