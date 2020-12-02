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14:09 02.12.2020

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

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Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

Кабинет министров Украины освободил от НДС импортные вакцины от COVID-19.

Соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для профилактики COVID-19.

Теги: #ндс #коронавирус #вакцина #кабмин
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