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12:11 02.12.2020

Осень в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений, климатические нормы изменены – ЦГО им.Срезневского

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Осень в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений, климатические нормы изменены – ЦГО им.Срезневского

Средняя температура воздуха нынешней осени в Киеве составила +11,6ºС, что на 3,6°С выше климатической нормы и является рекордно высокой за 140 лет наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватории им. Бориса Срезневского в среду.

"Осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов", – отмечается в информации на сайте обсерватории.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, или 122% климатической нормы.

Помимо этого, климатологи определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в ноябре для Киева. "Их новые значения следующие: температура воздуха +2,6°С (было +2,1°С), осадки 46 мм (было 51 мм)", - говорится в заметке в правительственной газете "Урядовый курьер" в среду.

Согласно информации, новые климатические нормы для Киева были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".

Вместе с тем, согласно обнародованной на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха ноября в Киеве в этом году составила +3,8°С, осадков выпало 30 мм.

Климатологи отмечают, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила и начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения.

Как сообщалось, для октября норма по температуре воздуха была повышена до +8,6°С (было +8,1°С), по осадкам – до 46 мм (было 35 мм).

Теги: #киев #погода
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