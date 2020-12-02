В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 149 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 2 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 039 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В частности, из 149 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 129 человек:

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели - 7451 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 457 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 141 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 882 человек, умерли 169 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.