В Винницкой области за взятку в $10,5 будут судить голову ОТО

В Винницкой области за получение взятки в размере $10,5 тыс. глава объединенной территориальной общины отвечать в суде, сообщает пресс служба прокуратуры региона.

"Винницкой областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению главы одного из объединенных территориальных общин Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме $10,5 тыс. за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.

"За совершенное обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.