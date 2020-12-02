События

08:49 02.12.2020

В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

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В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

В Винницкой области за получение взятки в размере $10,5 тыс. глава объединенной территориальной общины отвечать в суде, сообщает пресс служба прокуратуры региона.

"Винницкой областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению главы одного из объединенных территориальных общин Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме $10,5 тыс. за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.

"За совершенное обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

Теги: #взятка #винницкая_область #украина #чиновник
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