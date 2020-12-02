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05:36 02.12.2020

На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

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На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 295 человек, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 34 150 случаев болезни. За последние сутки 295 человек выздоровели, 15 724 - с начала пандемии.

За все время эпидемии в регионе умерло 656 человек, из них 6 - за прошедшие сутки. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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