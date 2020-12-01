Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

Посол Украины Австралии Николай Кулинич провел ряд встреч в Мельбурне, цель которых – расширение украинско-австралийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба посольства Украины в Австралии.

"Встреча с президентом австралийско-украинской Торговой палаты Е.Гавришко была посвящена обсуждению перспектив увеличения товарооборота между двумя странами, возможности выхода на австралийский рынок новых видов украинской продукции, а также основания совместных предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают в пресс-службе посольства, в ходе встречи с главой австралийско-украинского бизнес совета Дж. Еппом речь шла о привлечении австралийских инвестиций и технологий в Украину, а также дальнейшую организационную перестройку бизнес-совета.