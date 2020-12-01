Украинская "Википедия" в декабре проведет марафон по увеличению украиноязычного транспортного контента

Общественная организация "Викимедиа Украина" с 30 ноября по 30 декабря 2020 года проведет первый за время существования украинской Википедии Транспортный марафон.

Как отмечается в сообщении организации, распространенном во вторник, задача акции - увеличить количество качественных статей, посвященных транспорту и смежным темам в украинской "Википедии".

"Основной целью марафона является стандартизация, улучшение, расширение и увеличение количества качественных статей на транспортную тематику. Сегодня, к сожалению, тема транспорта не очень популярна среди редакторов-википедистов и, соответственно, не очень развита - много статей в крайне неудовлетворительном состоянии. В то же время транспорт является важной частью повседневной жизни", - отмечает "Викимедиа Украина".

Сейчас в украинской в категории "Транспорт" всего около 30 тыс. статей, тогда как в итальянской "Википедии" - 52 тыс., на русском языке - около 65 тыс., на немецком - 93 тыс., на французском - 102 тыс. и на английском - 245 тыс. статей.

Организаторы марафона отмечают, что сейчас на украинском языке нет статей о многих терминах и важных для отрасли вещах, а существующие статьи в большинстве случаев значительно короче аналогов в иностранных разделах. Участники марафона могут создавать и улучшать статьи об автобусах, автомобилях, авиации, аэропортах, военной технике, железной дороге, катастрофах, космическом транспорте, метрополитене, морском деле и технике, городском транспорте и т.п.

Вклад участников будет оцениваться по количественным и качественным показателям, подробные условия участия и темы статей размещены на информационной странице марафона.