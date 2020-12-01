Мининфраструктуры будет настаивать на работе транспорта в случае локдауна в Украине - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины в случае локдауна в стране будет настаивать на работе транспорта, заявил глава ведомства Владислав Криклий.

"Я лично буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим. На сегодня не планируются каких-либо ограничения в движении транспорта: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране", - написал он в Facebook во вторник.

Как отметил Криклий, даже в тех странах, где вводили некоторые ограничения относительно функционирования разных отраслей, транспорт продолжал работать, "так как это артерия в первую очередь для экономики, для поддержки деловой активности".

Ранее источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о рассматриваемых четырех вариантах более жестких карантинных ограничений. Среди них - введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.