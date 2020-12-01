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09:43 01.12.2020

Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе

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Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе

Есть основания полагать, что известное австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau участвует в строительстве оперного театра в Севастополе (АРК), и Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении бюро и его директора, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба в Facebook в понедельник.

Посол отметил, что партнеры Украины по всему миру будут уведомлены, что респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с президентом РФ.

"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего иного, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - подчеркнул Щерба.

 

Теги: #недвижимость #санкции #крым #посол #австрия
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