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08:30 01.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 498 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 023 человека, умер 221 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 470 человек; летальных случаев - 221; выздоровело – 10 023 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Накануне, 30 ноября в Украине было зафиксировано 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19; днем ранее, 29 ноября зарегистрировали - 12 978 случаев болезни; 28 ноября сообщалось о 16 294 новых случаев инфицирования, 27 ноября  зафиксировали 16 218 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 745 123 человека, 12 548 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 355 172 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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