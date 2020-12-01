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03:25 01.12.2020

Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

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Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" намерен предложить избрать председателем Харьковского облсовета его нынешнего руководителя Сергея Чернова, заявил избранный депутат облсовета VIII созыва Степан Масельский.

"Наша партия будет предлагать на пост главы облсовета Сергея Чернова - он уже имеет колоссальный опыт и сможет быстро и профессионально организовать работу депутатского корпуса", - цитирует Масельского пресс-служба партии.

По его словам, "Блок Кернеса" предлагал провести первую сессию 4 декабря, а не 11 декабря, как решил облизбирком.

"Времени на "раскачку" у нас не осталось, нужно включаться в работу уже сейчас. Прежде всего, мы должны выбрать руководство областного совета и сформировать постоянные комиссии... Кроме того, нужно принять бюджет на следующий год, утвердить целевые программы, от которых зависит стабильная работа социальной сферы", - объяснил позицию партии Масельский.

Как сообщалось, в Харьковский облсовет VIII созыва прошли 5 политических сил. "Блока Кернеса - Успешный Харьков" будет представлен 46 депутатами, ОПЗЖ - 29. "Слуга народа" и "Блока Светличной "Разом" получили по 17 мандатов, а Европейская солидарность - 11.

Сергей Чернов избирался депутатом Харьковского облсовета V, VI, VII и VIII созывов. С октября 2008 года является бессменным главой облсовета.

 

Источник: https://uspishniy.kharkiv.ua/tpost/9s7hrztpm1-novii-oblastnoi-sovet-dolzhen-kak-mozhno?fbclid=IwAR3-sdZxLHnrzhWLUOZxHw55OTCFVXA1GI3is4jiMTj1Rc4-sjZN-QyA2xg

Теги: #украина #выборы #харьков
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