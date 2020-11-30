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23:55 30.11.2020

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн – Степанов

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Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн – Степанов

Минимальное увеличение бюджета, которое позволит  выжить системе здравоохранения в 2021 году, должно составить не менее 57 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Понятно, что мы считали разные варианты, чтобы мы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около 57 млрд грн", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник, отвечая на вопрос, на сколько необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения, предусмотренное в поданном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета на 2021 год.

Степанов уточнил, что в бюджетном запрос, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд грн, в том числе 225 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) и 15,1 млрд на закупку вакцины от COVID-19 для всех групп риска. Остальные средства это, в том числе, инвестиционные проекты.

"Нам  предложили 159 млрд вместе со специальным фондом, 151 млрд грн общего фонда", - сказал Степанов.

"Если я говорю, что нужно добавить еще минимум около 57 млрд грн, это не значит 56 млрд, это значит 57 млрд грн", - подчеркнул он.

"Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за рубеж. Это реальность,  которую мы увидим с 1 января", - сказал он.

В то же время, Степанов выразил уверенность, что ему удастся убедить депутатов увеличить финансирование системы здравоохранения.

Теги: #бюджет #степанов #украина
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