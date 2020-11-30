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20:56 30.11.2020

В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации: лишение свободы не предусматривается

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В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации: лишение свободы не предусматривается

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации

Карточка законопроекта №4441 появилась на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступают члены рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса.

Авторы законопроекта предлагают исключить статтю 366-1 и дополнить УК Украины новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн).

В случае, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму свыше 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, санкция статьи составляет штраф от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн), или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается дополнить УК Украины статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн), или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В законопроекте предлагается отказаться от такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что отсутствие тюремного заключения за недостоверные данные в декларациях является "диверсией против декларирования".

"Отсутствие заключения за ложь в декларациях - это: диверсия против декларирования, ведь такая статья не будет работать, и насмешка над справедливостью. То, что обычных людей 1000 грн сажают для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать они не хотят, хотя пришли в Раду с лозунгами о посадках", - заявил Шабунин, сообщает пресс-служба ЦПК.

Он отметил, что в рабочую группу, разработавшую законопроект, входят депутаты, подписывавшие представление в Конституционный суд – в том числе глава правоохранительного комитета Денис Монастырский, нардеп группы "За майбутне" Тарас Батенко и нардеп фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" Антонина Славицкая.

"Комитет Монастырского попытается всех обмануть и добавил наказание в виде "ограничения" свободы, а не "лишения". "Лишение свободы" - это тюрьма, а "ограничение" - это исправительные центры, где живут в общежитиях, пользуются гаджетами, с разрешения руководства центра свободно его покидают, а через полгода можно покинуть центр вообще и жить полноценной жизнью, возвращаться только для регистрации ", - добавил Шабунин.

Теги: #декларирование #законопроект #рада
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