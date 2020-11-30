Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам перенесено на 15 декабря – Волынец

Судебное заседание в Жовтневом районном суде Кривого Рога по гражданскому иску администрации Криворожского железорудного комбината (КЖРК, Днепропетровская обл.) к работникам предприятия, принимавшим участие в протестах, перенесено с 30 ноября на 15 декабря.

"Судилище над горняками КЖРК перенесено на 9:00 15 декабря", - сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в понедельник.

При этом в этот же день ранее он отмечал, что НПГУ будет настаивать, чтобы в зал нашли возможность прийти инициаторы процесса: и.о. председателя правления КЖРК Сергей Новак и его заместитель Александр Капука. Юристы профсоюза подготовили соответствующее ходатайство.

"Интересно услышать непосредственно от руководителей истцов - нарушителей одного из главных принципов соглашения о непреследовании участников акции протеста – причины, по которым они воюют с рабочими собственного предприятия. Еще один открытый вопрос к истцам – принцип, по которому составлялся список ответчиков, потому что среди них есть те, кто протестовал на поверхности, а не под землей", - констатировал Волынец.

Как сообщалось, горняки шахты "Жовтнева" КЖРК 3 сентября остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам повышена зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 15 октября вечером было подписано соглашение между администрацией и представителями трудового коллектива. Горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность.

КЖРК 28 сентября обратился в Октябрьский райсуд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание было назначено на 16 октября, но затем перенесено на 6 ноября, 18 ноября состоялось очередное заседание, продолжение заседания было назначено на 30 ноября.

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды.

Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".