Возле Мукачево в результате ДТП погибли четыре человека – полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Мукачевском районе Закарпатской области, в результате которого погибли четыре человека.
Как сообщает полиция Закарпатской области, в понедельник, 30 ноября, днем в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Лалово Мукачевского района.
Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
"Пока известно о четырех погибших", - сказано в сообщении в Facebook.
На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.