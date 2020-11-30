События

15:44 30.11.2020

Возле Мукачево в результате ДТП погибли четыре человека – полиция

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Возле Мукачево в результате ДТП погибли четыре человека – полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Мукачевском районе Закарпатской области, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает полиция Закарпатской области, в понедельник, 30 ноября, днем в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Лалово Мукачевского района.

Предварительно правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

"Пока известно о четырех погибших", - сказано в сообщении в Facebook.

На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Теги: #мукачево #дтп
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