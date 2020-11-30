Свыше 400 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в республике на акциях протеста в воскресенье задержаны более 400 человек.

В списках "Весны" на утро понедельника 416 человек. Сообщается, что некоторых уже отпустили.

Ранее правозащитники сообщали о 340 задержанных.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, они проводились также в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилёве, Лесном, Коробчицах, Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.