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03:46 30.11.2020

В Молдове более тысячи новых случаев заражения COVID-19, скончался 21 человек

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В Молдове более тысячи новых случаев заражения COVID-19, скончался 21 человек

В Молдове вновь зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом -1165, это рекордные значения для воскресений, скончался 21 человек, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"В воскресенье было обработано 2733 теста, в том числе 2532 - первичных. В результате выяснилось, что 1165 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 107 017", - отмечается в сообщении.

Накануне в Молдове был зарегистрирован антирекорд - 1712 случаев за сутки.

Текущие данные по заражению - рекорд, учитывая данные по воскресеньям. Это связано с тем, что по воскресеньям частные лаборатории не работают, в связи с чем проводятся меньше тестов. При этом, процент положительных тестов продолжает оставаться очень высоким - почти 40% от общего количества проведенных первичных тестов дают положительный результат.

Минздрав также сообщил о 1558 вылечившихся пациентах. Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Молдове излечились 94 586 человек.

Сообщается также о смерти еще 21 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это повторение антирекорда по количеству скончавшихся за один день. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2290 человек.

Число активных случаев в Молдове составляет 10 141. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3707 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 265 находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 41 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 5 269 человек с легкими формами COVID-19, а 29 274 человека находятся под наблюдением семейного врача.

На заседании Комиссии в минувшую пятницу по всей Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. "Красный код" будет действовать в период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

Комиссия также решила, что митинги и другие собрания с участием более 50 человек будут запрещены. В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий будут выходить на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт будет работать по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Теги: #молдова #ситуация #коронавирус
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