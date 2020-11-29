На Детском Евровидении-2020 победила представительница Франции, участник от Украины занял 7 место

В Гранд-финале Детского песенного конкурса "Евровидение-2020", который состоялся в воскресенье вечером, 29 ноября, победительницей стала представительница Франции Valentina, участник от Украины Oleksandr Balabanov занял 7 место.

Как сообщает сайт Евровидение Украина, представительница Франции Valentina с песней "J'imagine" получила наибольшее количество баллов – 200 (112 от зрителей и 88 балла от судей).

Представитель Украины Александр Балабанов с песней "Открывай" получил 106 баллов и занял 7 место (54 от зрителей и 52 от судей).

Второе место занял представительница Казахстана Karakat Bashanova (Казахстан) - 152 балла (69 от зрителей и 83 балла от судей); третье место с 133 баллами заняла представительница Испании Soleá (73 от зрителей и 60 от судей).

Источник: https://www.facebook.com/eurovision.evrobachennya/