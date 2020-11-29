Очередная акция протеста началась в Минске

Участники воскресной несанкционированной акции протеста белорусской оппозиции собираются в колонны в своих дворах и районах Минска.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад", колонна, насчитывающая около 200 человек, прошла по улице Карла Либкнехта (столичный микрорайон Грушевка).

Кроме того, небольшие колонны протестующих замечены в микрорайонах Малиновка, Брилевичи, Уручье, Лошица, Юго-Запад. Протестующие также вышли на улицах Романовская слобода, Пушкинская, Филимонова.

Ранее очевидцы сообщали, что в центр Минска движется военная техника.

Спецтехника, в том числе, автозаки и водомет, замечена на проспекте Независимости. По словам очевидцев, она выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

О движении военной техники сообщают и в других районах города.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад", усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь оцеплена металлическими ограждениями.

Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Спецтехника замечена также возле площади Независимости.

В Минске закрыт ряд станций метро, ограничен доступ в интернет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.