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23:10 28.11.2020

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

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Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

Киевские правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone в субботу вечером во время всеукраинской акции "Зажги свечу памяти", сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Отдел дознания Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в 16:40 им поступило сообщение о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы одного из телеканалов во время съемок сюжета у Национального музея Голодомора-геноцида. В частности, он подбежал к корреспондентке и выбил микрофон из рук. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к этому уголовному преступлению. После совершения противоправных действий он убежал.

Правоохранители задокументировали событие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего это уголовное преступление.

Ранее в СМИ появилось видео о том, как неизвестное лицо совершило нападение на корреспондента телеканала Newsone во время прямого эфира, где она рассказывала о том, как собравшиеся у Мемориала памяти жертвам Голодомора люди чтят память погибших во время голода. Журналистка назвала акцию "Зажги свечу памяти" "общенациональным флешмобом", после чего к ней подбежал неизвестный мужчина, чье лицо было закрыто медицинской маской. Он выбил у нее из рук микрофон и разбил лампадку. 

Теги: #нападение #журналистка #телеканал #украина
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