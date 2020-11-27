Отчуждение рейдерами имущества на 200 млн грн предотвратила СБУ в Запорожье

Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность рейдерской группировки, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий более чем на200 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группировки входило около 10 чел., среди которых - частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей.

"Злоумышленники планировали завладеть имущественными комплексами нескольких коммерческих структур, в частности агропромышленных предприятий. Сотрудники спецслужбы задокументировали первое незаконное переоформление имущества на 1 млн грн", - скзаано в сообщении.

Отмечается, что для осуществления махинации недвижимость была оформлена на подставное лицо с использованием поддельных документов и печати, позже нотариус противоправно внес изменения в соответствующие реестры.

"Сейчас на имущество судом наложен арест", - добавили в ведомстве.

СБУ установила, что участники группировки планировали завладеть тремя крупными имущественными комплексами.

В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины четырем активным участникам группировки объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Один из организаторов скрывается от следствия.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/na-zaporizhzhi-sbu-poperedyla-vidchuzhennia-reiderskym-uhrupovanniam-maina-na-ponad-200-milioniv-hryven-video?fbclid=IwAR386Nrn7icc7V832XJQYuF9skoKHeim7Xrsm-cyrObQONA7Nqsos0X2s2Y