Facebook планирует выпустить свою криптовалюту в начале 2021г - FT

Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте.

Facebook обнародовала план запуска криптовалюты, получившей название Libra, в июне 2019 года. Согласно первоначальному плану, пользователи новой валюты смогли бы расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также пересылать валюту друг другу.

Предполагалось, что криптовалюта будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами), тогда рассматривались варианты привязки к нескольким валютам. Однако сейчас планируется выпустить один "стейблкойн", обеспеченный долларом США в соотношении один к одному, пишет FT.

Проект с момента анонса подвергся пристальному вниманию и критике законодателей и регуляторов. Регуляторы опасались, что Libra может быть использована в преступных целях без должного контроля.

В связи с этим компания обещала затормозить проект до тех пор, пока не получит одобрение регуляторов как в США, так и в Европе.

Сейчас, по данным издания, Facebook ожидает решения финансового регулятора Швейцарии по выпуску криптовалюты.