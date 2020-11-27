Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с COVID-19

Кабинет министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала она.