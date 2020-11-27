СБУ должна работать превентивно и сосредоточиться на защите нацбезопасности – глава профильного комитета Рады

Борьба в организованной преступностью, преступлениями в сфере экономики и коррупции останутся в функционале СБУ только в контексте защиты национальной безопасности, сужение подследственности необходимо для трансформации ведомства в спецслужбу, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

В блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", поясняя доработанную депутатами версию законопроекта о реформировании СБУ, Завитневич отметил, что основные усилия Службы должны быть направлены на предупреждение преступлений.

"Должна измениться сама философия спецслужбы – работа не по факту совершенных преступлений, а на опережение… К тому же современные гибридные войны ведутся "прокси" силами – частными военными компаниями с использованием террористических организаций и транснациональных преступных группировок, посредством "операции влияния" силами агентуры в органах власти или специальными информационными операциями", - подчеркнул глава комитета.

В этом контексте он пояснил, что контрразведывательное обеспечение всех ветвей власти и жизненно важных национальных интересов, борьба с терроризмом и защита конституционного строя должны стать основными направлениями деятельности СБУ.

"Все остальное – борьба с организованной преступностью, преступления в сфере экономики коррупция и другое, подчеркиваю, исключительно через призму указанных выше направлений", - добавил Завитневич.

Говоря о необходимости сужения подследственности, глава комитета выразил недоумение тем, что в проекте закона СБУ присутствовала статья 201-1 Уголовного кодекса, которая касается контрабанды древесины и лесоматериалов. "Вместе с подобными статьями мы сокращаем все несвойственное, оставляя прямой функционал – преступления против основ национальной безопасности, против мира, безопасности человечества и международного порядка, терроризм", - сказал глава профильного комитета парламента.

"Любой, кто сталкивался с давлением… подразделения "К", знает, что давление на бизнес происходит посредством инструментов досудебного следствия, так как нельзя в рамках контрразведывательных мероприятий изъять товар или оборудование, осуществлять давление на сотрудников компании, а в рамках досудебного следствия – можно", - подчеркнул Завитневич.

Ранее в эксклюзивном интервью агентству глава СБУ Иван Баканов раскритиковал предложенную депутатами версию законопроекта о реформировании СБУ. По словам главы украинской спецслужбы, финальную редакцию текста никто из членов комитета не обсуждал с СБУ. "В целом такая "реформа" безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал он.

Глава спецслужбы, в частности, отметил, что если СБУ лишат функции досудебного расследования и передадут эти полномочия другому органу, то это повлечет за собой не только дублирование компетенции, но и невозможность надлежащего расследования, поскольку подследственные СБУ дела имеют свою специфику.

По его словам, в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от сопряженного с экономикой функционала. "Законодатели пошли механически путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, которые касаются экономики. Никто даже не упомянул ни объектов критической инфраструктуры, ни способов установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", - пояснил Баканов.



Полный текст блиц-интервью с Завитневичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".