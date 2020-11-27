Число заражений COVID-19 в мире приближается к 61 млн, жертв вируса - более 1,43 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) пятницы 60 млн 930 тыс. 94 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 431 тыс. 513 против 1 млн 420 тыс. 462 на утро четверга, выздоровели более 39 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 883 тыс. 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 112 тыс. 539) и 263 тыс. 417 летальных исходов (рост - 1 тыс. 240), излечились более 4,87 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 43 тыс. 82 человека. Всего зафиксировано 9 млн 309 тыс. 788 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 492 до 135 тыс. 715, поправились более 8,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 204 тыс. 220 заболевших, что на 37 тыс. 614 человек больше, чем сутками ранее, умерли 171 тыс. 460 больных (рост - 691), вылечились более 5,55 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 184,5. В США на 1 млн жителей скончался 812 человек, Индии - 98, Бразилии - 804.