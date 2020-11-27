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08:17 27.11.2020

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

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В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд в 16 218 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован новый рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 843 человека, умерли 192 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровело – 8 843 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Накануне, 26 ноября в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд в 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; 25 ноября сообщалось о 13 882 новых случаях инфицирования; 24 ноября медики зафиксировали 12 287 больных, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 693 407 человек, 11 909 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 326 238 человек.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 355 260 человек, что на 7 183 больше, чем днем ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г.Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 17 552, информирует СНБО.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

https://covid19.rnbo.gov.ua/

 

Теги: #коронавирус #ситуация
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