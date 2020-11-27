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03:42 27.11.2020

Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

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Трамп обещает начать поставки вакцины от COVID-19 на следующей неделе

Поставки вакцины от коронавируса в США начнутся на следующей неделе или неделей позже, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил об этом во время общения в формате видеоконференции с американскими военными, расквартированными за рубежом, поздравив их с Днем благодарения.

Президент отметил, что первые партии вакцины будет предназначены для тех, кто находится на "передовой линии", медицинских работников и людей преклонного возраста.

Ранее о готовности вакцин от коронавируса объявили американские компании Pfizer, BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Теги: #сша #трамп #вакцина #коронавирус
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