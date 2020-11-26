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11:44 26.11.2020

В Харьковском метро девушка упала на рельсы, движение по Алексеевской линии приостанавливали

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В Харьковском метро девушка упала на рельсы, движение по Алексеевской линии приостанавливали

В Харькове в метро в четверг, в 10:53, было приостановлено движение поездов по Алексеевской линии.

Как сообщается на официальной странице предприятия в Facebook, это произошло, поскольку на станции "Ботанический сад" на рельсы упала девушка.

"С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу. В 11:02 было подано напряжение", - говорится в сообщении.

 

 

Теги: #метро #чп #харьков
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