В Харьковском метро девушка упала на рельсы, движение по Алексеевской линии приостанавливали

В Харькове в метро в четверг, в 10:53, было приостановлено движение поездов по Алексеевской линии.

Как сообщается на официальной странице предприятия в Facebook, это произошло, поскольку на станции "Ботанический сад" на рельсы упала девушка.

"С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу. В 11:02 было подано напряжение", - говорится в сообщении.