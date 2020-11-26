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08:41 26.11.2020

Зеленский: такие события, как чемпионат Европы по художественной гимнастике являются важными в эмоционально непростые времена пандемии

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Зеленский: такие события, как чемпионат Европы по художественной гимнастике являются важными в эмоционально непростые времена пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в эмоционально непростые времена пандемии важными являются такие события, как чемпионат Европы по художественной гимнастике, который стартует в Киеве 26 ноября.

"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что этот чемпионат планировался еще на май текущего года, но был перенесен. Президент считает правильным, что соревнования организованы. "Это важный и крайне нужный сигнал для всех спортсменов мира: возвращение к привычной нормальности - уже скоро", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что чемпионат пройдет без зрителей и поблагодарил за соблюдения всех требований по противодействию распространения инфекции.

"Художественная гимнастика - один из самых красивых видов спорта, который сочетает внешнюю хрупкость и непревзойденную внутреннюю прочность. Мы имеем сильную национальную школу гимнастики, и всему миру известны такие имена, как Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Екатерина Серебрянская, Елена Витриченко, Анна Бессонова, Анна Ризатдинова. Сейчас Украину будут представлять 12 спортсменок - будущих звезд", - написал Зеленский и выразил уверенность, что гости из 23 стран, участвующих в чемпионате, убедятся "в украинской гостеприимности и открытости, в том, что Украина - это территория силы и чрезвычайной, доброй энергии".

Теги: #зеленский #украина #гимнастика #чемпионат
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