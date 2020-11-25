Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ
Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ.
Согласно протоколу заседания комиссии, которой располагает агентство, за кандидата Андрея Садового отдали голоса 143 466 избирателей, за Олега Синютку – 84 227 избирателей.
Следовательно, Садовый набрал 62,5% голосов и победил на выборах головы Львовской ОТГ.
Как сообщалось, утром 23 ноября Олег Синютка поздравил Садового с победой.
Согласно экзит-полам, Садовый набирал больше 62%, а Синютка – больше 37%голосов.
Вчера, 24 ноября, 34 депутата Львовского горсовета – члены партий "Европейская солидарность", ВАРТА и "Свобода" провели первое заседание нового созыва, и таким образом, Львовский горсовет стал полномочным. Депутаты избрали временный президиум и закрыли заседание.
Садовый в этом заседании участия не принимал, поскольку результат выборов на тот момент не был установлен. Он назвал действия депутатов попыткой узурпации власти.
Также в заседании не принимали участия избранные депутаты от "Самопомощи" и "Голоса". Они утверждали, что не получали никаких уведомлений о времени и месте проведения сессии.