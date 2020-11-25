Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ.

Согласно протоколу заседания комиссии, которой располагает агентство, за кандидата Андрея Садового отдали голоса 143 466 избирателей, за Олега Синютку – 84 227 избирателей.

Следовательно, Садовый набрал 62,5% голосов и победил на выборах головы Львовской ОТГ.

Как сообщалось, утром 23 ноября Олег Синютка поздравил Садового с победой.

Согласно экзит-полам, Садовый набирал больше 62%, а Синютка – больше 37%голосов.

Вчера, 24 ноября, 34 депутата Львовского горсовета – члены партий "Европейская солидарность", ВАРТА и "Свобода" провели первое заседание нового созыва, и таким образом, Львовский горсовет стал полномочным. Депутаты избрали временный президиум и закрыли заседание.

Садовый в этом заседании участия не принимал, поскольку результат выборов на тот момент не был установлен. Он назвал действия депутатов попыткой узурпации власти.

Также в заседании не принимали участия избранные депутаты от "Самопомощи" и "Голоса". Они утверждали, что не получали никаких уведомлений о времени и месте проведения сессии.