Офис генпрокурора обеспечил взыскание налогов с предпринимательницы, продававшей маски за границу, и ходатайствует об освобождении ее от ответственности

Следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы разоблачили и сообщили о подозрении предпринимательнице, которая реализована гражданину Китайской Народной Республики более 300 тыс масок и респираторов, указав в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, маски в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания.

Предпринимателю было выдвинуто подозрение в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины).

В то же время, благодаря действиям прокуроров Офиса генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога, а предприятие-производитель масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль.

"По результатам предварительного расследования прокурором в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч.4 ст.212 УК)", - говорится в сообщении.

Источник: https://old.gp.gov.ua/ua/news_office.html?_m=publications&_t=rec&id=284387