События

16:39 25.11.2020

Офис генпрокурора обеспечил взыскание налогов с предпринимательницы, продававшей маски за границу, и ходатайствует об освобождении ее от ответственности

1 мин читать
Офис генпрокурора обеспечил взыскание налогов с предпринимательницы, продававшей маски за границу, и ходатайствует об освобождении ее от ответственности

Следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы разоблачили и сообщили о подозрении предпринимательнице, которая реализована гражданину Китайской Народной Республики более 300 тыс масок и респираторов, указав в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, маски в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания.

Предпринимателю было выдвинуто подозрение в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины).

В то же время, благодаря действиям прокуроров Офиса генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога, а предприятие-производитель масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль.

"По результатам предварительного расследования прокурором в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч.4 ст.212 УК)", - говорится в сообщении.

Источник: https://old.gp.gov.ua/ua/news_office.html?_m=publications&_t=rec&id=284387

Теги: #коронавирус #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 25.11.2020
IKEA и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" ввели оценку и контроль рисков при заражении сотрудников COVID-19, фармкомпания Takeda – запрет на командировки и офлайн-ивенты

IKEA и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" ввели оценку и контроль рисков при заражении сотрудников COVID-19, фармкомпания Takeda – запрет на командировки и офлайн-ивенты

15:19 25.11.2020
Ранее судимый житель Броваров задержан по подозрению в организации похищения лидера харьковской ромской общины - прокуратура

Ранее судимый житель Броваров задержан по подозрению в организации похищения лидера харьковской ромской общины - прокуратура

14:18 25.11.2020
Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

13:20 25.11.2020
Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

13:19 25.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

12:08 25.11.2020
Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

12:07 25.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:28 25.11.2020
В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19

10:28 25.11.2020
Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

09:55 25.11.2020
На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Все материалы для строительства Мемориала Героев Небесной сотни были закуплены, заявили в музее Майдана

Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы

Кабмин согласовал назначение Полоскова и Тимчук новыми главами Закарпатской и Харьковской обладминистраций

Кабмин уволил Романовича с должности замминистра экономики

Ответственность за отсутствие мемориала Героев Небесной сотни должно разделить руководство страны, независимо от фамилий – обращение музея Майдана

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

Более 270 квартир для переселенцев приобретено за три года, в 2020-2021 годах намерены купить еще 410 объектов жилья - Минреинтеграции

Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории - Минреинтеграции

В Запорожье около Хортицы подняли со дна Днепра старинный лафет XVII-XVIII веков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА