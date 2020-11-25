События

15:59 25.11.2020

Все материалы для строительства Мемориала Героев Небесной сотни были закуплены, заявили в музее Майдана

3 мин читать
Все материалы для строительства Мемориала Героев Небесной сотни были закуплены, заявили в музее Майдана

В Национальном музее Революции достоинства опровергли информацию о якобы хищении средств на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, поскольку все необходимые материалы были закуплены.

"Когда рассказывают, что деньги были украдены, - это неправда: материалы все есть", - заявила заведующая строительного отдела Музея Наталия Бойкив на пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что согласно экспертному отчёту, "общая сметная стоимость, это 170 млн 877 тыс. грн, из которых 154 млн - это средства, которые выделяются на само строительство для генподрядчика".

В итоге проведенных в конце 2018 года тендерных торгов, в частности их второго тура, победителем стало ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация".

Музей заключил с этой компанией договор на сумму 148,8 млн грн, за которые она согласилась построить мемориал Героев Небесной сотни. Позже, согласно решению Кабмина, генподрядчику был выдан аванс в сумме 111 млн грн. Но строительство не началось. По словам Бойкив, "потому что активисты и также Генпрокуратура не разрешили".

"Но у нас есть эти месяцы, когда генподрядчик, поскольку есть технология производства, закупает все материалы. Большинство материалов - импортного производства, и доставка, растаможка заняли около двух-трех месяцев. Из этих 111 млн были закуплены: белый гранит (32 млн 325 тыс. грн), осветительные приборы (8 млн 646 тыс. грн) и деревья - липы, которым 20-24 года, кабельно-проводниковая продукция (5,6 млн грн)", - уточнила заведующая строительного отдела Нацмузея.

На сегодняшний день остаток средств на казначейском счету составляет 9,8 млн грн, а на текущем - 12,7 млн.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович подчеркнул, что Музей Революции Достоинства и Мемориал Небесной сотни - это два строительных объекта, поэтому "есть Музей Революции Достоинства как юрлицо, которое должно построить музей, и есть Мемориал, который должен быть построен на алее Небесной сотни".

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - сообщила пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Теги: #мемориал #небесная_сотня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 25.11.2020
Ответственность за отсутствие мемориала Героев Небесной сотни должно разделить руководство страны, независимо от фамилий – обращение музея Майдана

Ответственность за отсутствие мемориала Героев Небесной сотни должно разделить руководство страны, независимо от фамилий – обращение музея Майдана

10:37 29.09.2020
В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

12:54 07.08.2020
Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

05:29 28.07.2020
Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

09:39 15.06.2020
В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, Кулеба считает этот акт вандализма попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатье

В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, Кулеба считает этот акт вандализма попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатье

14:06 03.06.2020
В Киеве создадут Мемориал украинских героев

В Киеве создадут Мемориал украинских героев

17:48 20.02.2020
Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

17:31 20.02.2020
Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

03:29 20.02.2020
В Харькове установят мемориальную доску погибшей при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчице Яне Червоной

В Харькове установят мемориальную доску погибшей при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчице Яне Червоной

13:25 28.01.2020
Памятник космонавту Каденюку изготовят за счет государства - Зеленский

Памятник космонавту Каденюку изготовят за счет государства - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

В Украине за сутки зафиксировано 13 882 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Ранее судимый житель Броваров задержан по подозрению в организации похищения лидера харьковской ромской общины - прокуратура

Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы

Кабмин согласовал назначение Полоскова и Тимчук новыми главами Закарпатской и Харьковской обладминистраций

Кабмин уволил Романовича с должности замминистра экономики

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В Киеве за сутки госпитализировано 70 из 980 заболевших Covid-19 - мэр

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Более 270 квартир для переселенцев приобретено за три года, в 2020-2021 годах намерены купить еще 410 объектов жилья - Минреинтеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА