Все материалы для строительства Мемориала Героев Небесной сотни были закуплены, заявили в музее Майдана

В Национальном музее Революции достоинства опровергли информацию о якобы хищении средств на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, поскольку все необходимые материалы были закуплены.

"Когда рассказывают, что деньги были украдены, - это неправда: материалы все есть", - заявила заведующая строительного отдела Музея Наталия Бойкив на пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что согласно экспертному отчёту, "общая сметная стоимость, это 170 млн 877 тыс. грн, из которых 154 млн - это средства, которые выделяются на само строительство для генподрядчика".

В итоге проведенных в конце 2018 года тендерных торгов, в частности их второго тура, победителем стало ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация".

Музей заключил с этой компанией договор на сумму 148,8 млн грн, за которые она согласилась построить мемориал Героев Небесной сотни. Позже, согласно решению Кабмина, генподрядчику был выдан аванс в сумме 111 млн грн. Но строительство не началось. По словам Бойкив, "потому что активисты и также Генпрокуратура не разрешили".

"Но у нас есть эти месяцы, когда генподрядчик, поскольку есть технология производства, закупает все материалы. Большинство материалов - импортного производства, и доставка, растаможка заняли около двух-трех месяцев. Из этих 111 млн были закуплены: белый гранит (32 млн 325 тыс. грн), осветительные приборы (8 млн 646 тыс. грн) и деревья - липы, которым 20-24 года, кабельно-проводниковая продукция (5,6 млн грн)", - уточнила заведующая строительного отдела Нацмузея.

На сегодняшний день остаток средств на казначейском счету составляет 9,8 млн грн, а на текущем - 12,7 млн.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович подчеркнул, что Музей Революции Достоинства и Мемориал Небесной сотни - это два строительных объекта, поэтому "есть Музей Революции Достоинства как юрлицо, которое должно построить музей, и есть Мемориал, который должен быть построен на алее Небесной сотни".

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - сообщила пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.