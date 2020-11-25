Ответственность за отсутствие мемориала Героев Небесной сотни должно разделить руководство страны, независимо от фамилий – обращение музея Майдана

Ответственность за то, что мемориал Героев Небесной сотни до сих пор не построен должны разделить между собой президент, Генпрокуратура и правительство во главе с премьер-министром независимо от их фамилий, убеждены сотрудники Музея Майдана.

"Ответственность за то, что мемориал до сих пор не построен, несет не музей - наоборот он делал все возможное для его появления. Эту ответственность должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром - независимо от фамилий этих чиновников. Обращаемся к ним с призывом быть консолидированными и ответственными", - говорится в обращении музея Майдана (Национальный мемориальный комплекс Героев небесной сотни – Музей Революции достоинства).

В Музее утверждают, что каждый шаг по строительству мемориала осуществлялся в соответствии с законом и по принципам прозрачности, подотчетности общественности и информирования государственных органов соответствующей компетенции.

В Музее ожидают от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех вопросов, которые возникли.

Вместе с тем в Музее призывают СМИ и общественность активно наблюдать за процессом следствия, приглашаем ознакомиться с материалами и документами, предоставленными Национальным музеем Революции Достоинства.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - сообщила пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.