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14:30 25.11.2020

Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

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Правительство Украины до 2022г продлило экономические санкции против РФ

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции относительно товаров происхождением из РФ еще на год - до 2022 года.

Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение правительство приняло в среду без обсуждения.

Документ вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Так, с 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый "режим наибольшего содействия" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Теги: #рф #санкции
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